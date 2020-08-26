Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

Петербургские правоохранители задержали местную жительницу Марину-Викторию Нагорных, информирует общественный защитник "ОВД-Инфо" Владимир Василенко.

Он полагает, что задержание девушки связно с сегодняшней акцией на Казанском мосту: там активисты зажгли файеры и растянули баннер в поддержку Белоруссии.

На данный момент неизвестно, в какой отдел доставят Нагорных.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.