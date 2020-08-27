Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

Российский глава Владимир Путин известил, что по просьбе своего коллеги Александра Лукашенко организовал резерв из представителей силовых структур, которые в случае необходимости контроливать ситуацию на границе. Соответствующее заявление президента прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - пояснил Путин.

По мнению президента, представители силовых структур Белоруссии на протестах ведут себя достойно.

"Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны и европейские, и американские. Те же самые США. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близкая, может, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в другом плане - культурном, духовном, в каком угодно", - заключил Путин.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.

В ходе первых дней протеста силовики жестоко задерживали граждан, многие из которых, оказавшись в изоляторах, выходили после сильно покалеченными. Против мирных демонстрантов использовалось травматическое оружие.