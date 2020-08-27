18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:01

Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

фото ЗакС политика Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

Российский глава Владимир Путин известил, что по просьбе своего коллеги Александра Лукашенко организовал резерв из представителей силовых структур, которые в случае необходимости контроливать ситуацию на границе. Соответствующее заявление президента прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

"Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - пояснил Путин.

По мнению президента, представители силовых структур Белоруссии на протестах ведут себя достойно.

"Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны и европейские, и американские. Те же самые США. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близкая, может, самая близкая к нам страна. И этнически самая близкая, и в другом плане - культурном, духовном, в каком угодно", - заключил Путин.

Начиная с 9 августа белорусы выходят на улицы, требуя признать прошедшие выборы президента, на которых победил с огромным отрывом Лукашенко, нелегитимными. Ключевой оппонент Лукашенко Светлана Тихановская под давлением вынуждена была покинуть страну, опасаясь за жизни своих детей.

Позднее был учрежден Координационный совет оппозиции, в отношении которого также возбуждено дело о причинении вреда нацбезопасности Белоруссии.

В ходе первых дней протеста силовики жестоко задерживали граждан, многие из которых, оказавшись в изоляторах, выходили после сильно покалеченными. Против мирных демонстрантов использовалось травматическое оружие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:57 МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

26 августа, 18:20 Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

26 августа, 17:20 У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

26 августа, 17:10 Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало

26 августа, 10:25 МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

25 августа, 11:56 При виде Лукашенко с автоматом Ройзман пожелал легализовать ношение оружия

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

24 августа, 12:20 Из минского ИВС выпустили последнего россиянина: вскоре он вернётся домой в Петербург

23 августа, 15:15 Военные оцепили памятники в Минске: в центре снова до 100 тысяч человек на акции оппозиции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:11 Путин: Коронавирус никуда не делся

14:01 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

13:37 Карелия готовится к введению электронных виз

13:29 В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных" коллекторов до 12 лет колонии

13:19 Дегтярев стал самым обсуждаемым в соцсетях губернатором, Беглов - пятый

12:59 Верховный суд возобновил производство по "болотному делу" Удальцова и Развожаева

12:59 Вдова Лужкова не уступила лидерство в списке богатейших женщин РФ

12:30 Российские ученые разработали прибор, способный выявлять коронавирус в воздухе

12:07 Путин даст большое интервью по актуальным темам

11:57 МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

11:55 МВД приступило к проверке обстоятельств госпитализации Навального

11:51 Муниципал: В МО № 72 модернизировали прием заявок на благоустройство

11:43 "Стараемся равняться": Иван Жданов рассказал о том, как живет ФБК без Навального

11:23 Экс-преподаватели ВШЭ объявили о создании "Свободного университета"

11:16 Активисты украсили Муринский парк отписками Смольного

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru