Путин про Беларусь: "Если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться"

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал о своем отношении к протестам в Республике Беларусь. Он заявил, что прежде всего это дело самого белорусского народа.

По словам президента, Россия надеется на то, что участники процесса смогут спокойно и без крайностей найти выход. При этом, к вышедшим на протесты людям необходимо прислушаться, считает Путин:

- Если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться, слышать, реагировать.

Проблемы в соседней стране есть, отметил Путин. Иначе, по его мнению, люди не вышли бы на улицу. Глава государства заявил, что рассчитывает на мирный протест в Беларуси.

Он также рассказал, что по просьбе президента Беларуси создал резерв из представителей силовых структур. Его не будут использовать, пока ситуация не выйдет из под контроля, уточнил Путин.