Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".

В картотеке указано, что 27 августа решено отказать в принятии заявления, и документ возвращен в канцелярию. Причины решения неизвестны.

"Объединенные демократы" подали иск 25 августа, под ним подписались сто зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты. По их мнению, Центризбирком вышел за пределы дозволенного регулирования, введя новые формы досрочного голосования: на дому и на придомовой территории.