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14:01

В Кремле затруднились назвать численность силовиков, выделенных для помощи Лукашенко

фото ЗакС политика В Кремле затруднились назвать численность силовиков, выделенных для помощи Лукашенко

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков не смог конкретизировать численность силового "резерва", выделенного для помощи Александру Лукашенко "в случае необходимости", передает радио "Маяк".

"Я ничего не могу сказать про вооружение. Это достаточно разумное количество. Он [резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике", - сообщил Песков.

При этом путинский пресс-секретарь не уточнил, какие структуры вошли в состав формирования - Росгвардия или армия.

"Очень важно отдавать себе отчет, что это именно резерв и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать. Президент исходит из того, что он никак не будет использован. И мы исходим из того, что до такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется", - добавил Песков.

О готовности оказать Белоруссии военную поддержку заявил днём ранее Владимир Путин, уточнивший, что его об этом попросил непосредственно Лукашенко.

Протесты в республике не утихают с 9 августа.

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