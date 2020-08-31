Кремль заявил о готовности поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил, что РФ готова поделиться с Белоруссией опытом по изменению Конституции - тем более, что Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о необходимости данного "манёвра", передает "Интерфакс".

"Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт [изменения Конституции], достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования", - уведомил Песков.

В то же время, добавил чиновник, соответствующего запроса со стороны союзной республики Кремлю пока не поступало.

"Россия в данном случае не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующего обращения наших белорусских коллег и союзников", - отметил Песков.

О готовности внести изменения в Конституцию Белоруссии Лукашенко заявил не так давно, выступая перед бастующими работниками завода МАЗ.

Напомним также, свыше 200 корректив в Основной закон, позиционировавшихся как одна большая поправка, окончательно вступили в силу после того, как, по данным ЦИК, их одобрили почти 78% россиян. Голосование проходило целую неделю в самых неожиданных местах и вызвало массу нареканий у оппозиционеров и общественных деятелей. Теперь, после принятия поправок президент Владимир Путин, руководящий страной уже четвертый срок, имеет юридическую возможность снова баллотироваться и, в теории, быть главой государства вплоть до 2036 года.