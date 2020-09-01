ФСБ взяла у Сафронова образцы голоса для экспертизы

Следователи ФСБ взяли образцы голоса бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в рамках уголовного дела о госизмене, пишет "Коммерсантъ".

По словам руководителя "Команды" 29 Ивана Павлова, это нужно для проведения фоноскопической экспертизы, назначенной в рамках расследования. Говорить о ней адвокат отказался, сославшись на гриф секретности на постановлении о назначении экспертизы.

Издание предположило, что речь может идти об экспертизе негласных прослушек разговоров Сафронова. В июле сообщалось, что ФСБ прослушивала телефон экс-журналиста и читала его почтовую переписку.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

фото: Иван Сафронов / Facebook