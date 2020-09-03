18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:25

Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

фото ЗакС политика Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

Столичный Басманный суд продлил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу срок содержания в СИЗО ещё на три месяца - до 9 декабря, информирует "МБХ медиа".

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

В ходе заседания Фургал сообщил, что считает своё дело "политическим заказом". По его словам, представители СК давят не только на него, но также на членов его семьи.

"Старший следователь угрожал, что если я не заключу досудебное соглашение, то к ответственности будут привлечены мои бывшая супруга и приемная дочь. Моих родных заставляют давать показания на меня", - делился бывший краевой глава на заседании.

Ранее Мосгорсуд одобрил прошение СК отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году по делу об убийстве хабаровского предпринимателя Евгения Зори. По мнению следователей, тогда Фургал мог оказывать давление на милиционеров, которые сообщали ему о том, как продвигается дело.

Евгения Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

2 сентября, 16:54 СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

2 сентября, 10:15 ТАСС: Экс-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

31 августа, 18:50 Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

31 августа, 13:49 СМИ: Фургал отказался пойти на сделку со следствием

31 августа, 12:31 Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

31 августа, 11:15 "В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

29 августа, 14:10 У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси

28 августа, 18:01 Воронежского муниципала оштрафовали за фото со стаканчиком с надписью "Фургал"

28 августа, 14:50 "Фургал – наш выбор": 49-й день подряд хабаровчане выходят поддержать экс-главу края


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:48 Кабмин Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

19:17 Калининградца оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание теракта в Новой Зеландии

18:49 Андрея Пивоварова задержали в Москве

18:47 Обвиняемой в убийстве отца Марии Хачатурян сделали более комфортными условия ареста

18:32 Траты на культуру в Петербурге планируют сократить на 2,7 млрд рублей

18:25 Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

17:57 Беглов привился от гриппа и рекомендовал петербуржцам последовать его примеру

17:54 Приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП огласят 8 сентября

17:25 Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

17:17 Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:53 Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

16:34 Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

16:07 В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru