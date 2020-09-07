18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:27

Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

фото ЗакС политика Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловали решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста до декабря, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

По словам Карапетяна, защита считает это решение "необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса".

"Детально уголовное дело в отношении нашего подзащитного комментировать адвокатам нельзя, потому что заседание по продлению срока ареста Сергею Ивановичу проводилось в закрытом режиме, с чем мы также были категорически не согласны", - пояснил адвокат.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Фургала обвиняют в организации убийств и покушении на убийство в 2004-2005 годах бизнесменов в Хабаровском крае. В начале сентября ему предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Фургал свою вину отрицает.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 сентября, 12:05 Екатеринбургского активиста в третий раз осудили за акцию солидарности с Хабаровском

4 сентября, 9:31 В Хабаровске полиция вновь заинтересовалась участником протестов в поддержку Фургала

3 сентября, 18:25 Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

3 сентября, 15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

2 сентября, 16:54 СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

2 сентября, 10:15 ТАСС: Экс-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

31 августа, 18:50 Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

31 августа, 13:49 СМИ: Фургал отказался пойти на сделку со следствием

31 августа, 12:31 Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

31 августа, 11:15 "В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:42 В Белоруссии исчезли сразу несколько членов координационного совета оппозиции

11:29 Эсеры добиваются бесплатного тестирования на коронавирус

11:24 Создателю "Омбудсмена полиции" смягчили обвинение по делу о вымогательстве

11:20 Комблаг запросил 3,5 млрд рублей на технику для уборки Петербурга от снега

10:55 В России зафиксировано еще 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

10:27 Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

9:57 Полиция готова проверить версию немецких врачей об отравлении Навального

9:31 На Кипре раскрыли имена россиян с "золотыми паспортами" из группы риска

6 сентября, 18:00 "Вы хотите выслужиться": Юлия Навальная окоротила доктора Рошаля

6 сентября, 17:05 В Усть-Луге достроили намывную территорию порта

6 сентября, 16:00 Смольный дистанцировался от спорной "методички" для преподавания истории Второй Мировой

6 сентября, 15:10 Топонимическую доску изобретателю трамвая чиновники согласуют по упрощенной процедуре

6 сентября, 14:20 В Петербурге открылся филиал "СПИД.Центра"

6 сентября, 13:32 В Минске снова задерживают демонстрантов

6 сентября, 12:48 МИД торопит Германию с ответами на запрос относительно отравления Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru