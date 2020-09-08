Пропавшие члены Координационного совета Беларуси оказались на границе с Украиной

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной в ночь на 8 сентября, передает "Интерфакс" со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси. При этом Колесникову задержали, а белорусские государственные медиа и провластные Telegram-каналы утверждают, что члены совета якобы пытались прорваться через границу незаконно.

"Подтверждаем, что эти лица действительно проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе", - сказал официальный представитель Госпогранконтроля Беларуси Антон Бычковский.

"АТН" в Telegram опубликовало видео, на котором Иван Кравцов говорит о том, чтто он решил "покинуть территорию страны". "Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время", - произносит Кравцов. Агентство утверждает, что это видео записано за несколько минут "до прорыва границы".

При этом источники "Интерфакса" сообщают, что Колесникова, Родненков и Кравцов не собирались уезжать за границу и по-прежнему остаются недоступны для связи. Собеседник агентства предположил, что оппозиционеров доставили на границу из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, но Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

Обновлено 10:40 Источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что отъезд оппозиционеров – это "насильственный вывоз с территории Беларуси", и Колесникова не пересекла границу, потому что порвала свой паспорт. О действиях Колесниковой по предотвращению отправления через границу заявил и замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь", - написал он в Facebook.

Накануне связь с Колесниковой, Родненковым и Кравцовым неожиданно оборвалась, при этом Колесникову задержали в центре Минска неизвестные в гражданской одежде и масках и увезли на микроавтобусе. Белорусские МВД, комитет госконтроля и СК утверждали, что им неизвестно о ее задержании.

Координационный совет оппозиции в Беларуси появился на фоне протестов против объявленных результатов выборов президента страны. Согласно им, победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом около 80%, однако граждане считают выборы сфальсифицированными и считают победившей другую кандидатку – Светлану Тихановскую. С 9 августа на улицы белорусских городов выходят протестовать десятки тысячи граждан.