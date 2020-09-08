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13:41

Кремль: В Белоруссии нет политзаключенных

фото ЗакС политика Кремль: В Белоруссии нет политзаключенных

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков известил, что, по его информации, на территории Белоруссии нет граждан, преследуемых за свои политические взгляды, делится "Эхо Москвы".

Он отметил, что белорусская оппозиция не пыталась настроить контакт с Кремлем. Песков добавил также, что согласно решению Конституционного суда Белоруссии, координационный совет оппозиции был признан нелегитимным.

Сегодня власти соседнего государства известили о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. Утверждалось, что она пыталась незаконно пересечь границу с Украиной. Её соратники заявили о провокации.

Накануне связь с Колесниковой, Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым неожиданно оборвалась, при этом Колесникову задержали в центре Минска неизвестные в гражданской одежде и масках и увезли на микроавтобусе. Белорусские МВД, комитет госконтроля и СК утверждали, что им ничего не известно о произошедшем.

Координационный совет оппозиции в Беларуси появился на фоне протестов против объявленных результатов выборов президента страны. Согласно им, победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом около 80%, однако граждане считают выборы сфальсифицированными и считают победившей другую кандидатку – Светлану Тихановскую. С 9 августа на улицы белорусских городов выходят протестовать десятки тысячи граждан.

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