Верховный суд отказался принять иск об оспаривании законности голосования по Конституции

Верховный суд отказался рассматривать иск координаторов кампании "НЕТ" о признании недействительным постановление о порядке голосования по поправкам в Конституцию, следует из обновления в картотеке дела на сайте суда.

8 сентября суд отказал в принятии заявления и вернул его в канцелярию. Причины решения не уточняются.

Координаторы кампании "НЕТ" подали иск 3 августа, приложив к нему листы с 42 тысячами подписей россиян. Они требовали признать недействительным постановление ЦИК "Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации" и отменить итоги плебисцита по изменению Основного закона страны.

По версии истцов, ЦИК не имел полномочий устанавливать многодневное голосование, поскольку в законе о поправках в Конституцию прописан только один день. Также они считают, что ЦИК не должен был вводить разные формы и способы такого голосования, в том числе - голосование на придомовых территориях и электронное голосование.