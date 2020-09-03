В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

Координаторы кампании "НЕТ" 3 сентября подали в Верховный суд иск о признании недействительным постановления Центризбиркома "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". К исковому заявлению приложили листы с 42 тысячами подписей россиян, поддержавших требование отменить итоги плебисцита по изменению Основного закона страны.

У ЦИК нет полномочий устанавливать многодневное голосование, поскольку в законе о поправках в Конституцию прописан только один день, считают истцы. Они также уверены, что Центризбирком был не уполномочен вводить различные формы и способы многодневного голосования: варианты "досрочки", голосование на придомовых территориях и электронное голосование.

"При этом ЦИК вносила поправки в Порядок общероссийского голосования вплоть до 23 июня, хотя по Закону о поправке Порядок должен был принят в течение трех дней после назначения даты общероссийского голосования", - утверждают в кампании "НЕТ".

Истцы также заявили, что принятый порядок противоречит принципам организации и проведения непосредственного народного волеизъявления, закрепленным в ряде постановлений Конституционного суда и в международных актах, включая рекомендации Венецианской комиссии. Например, документом не предусмотрено регулирование агитации и ее финансирования, а также нет порядка обжалования нарушений, отметили инициаторы обращения в суд.

Один из координаторов кампании "НЕТ", исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров признался с ЗАКС.Ру, что не испытывает иллюзий по поводу решения Верховного суда. Однако он полагает, что нужно использовать все законные методы для давления.

- Я гражданин Российской Федерации. Право обращаться в суд прописано в Конституции. Я могу использовать все законные способы, чтобы отстаивать свои права, - добавил Пивоваров.

Сборы подписей противников изменения Конституции с 15 июля неоднократно проводились на улицах Москвы, Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов, а также на сайте кампании "НЕТ".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в том числе обнулению президентских сроков Владимира Путина, состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, за изменение Основного закона высказались 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. При этом только в одном регионе - Ненецком автономном округе - голосовавших против оказалось больше.

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