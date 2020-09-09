18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:25

"Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

фото ЗакС политика "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

Белорусский глава Александр Лукашенко известил, что опубликованный ранее перехваченный диалог Варшавы и Берлина об отравлении Алексея Навального был продемонстрирован не полностью, самую "пикантную" его часть покажут в ближайшее время, поделился постфактум интервью с президентом главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это мы не придумали", - приводит он слова Лукашенко.

Перехват сообщения был осуществлен станцией разведки в Гродно, где, по словам президента Белоруссии, "работают суперпрофессиональные люди".

"Это только кусочек. <…> Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди", - пообещал Лукашенко.

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор между властями Польши и Германии, из которого следует, что информация об отравлении Навального не соответствует действительности.

Позднее по белорусскому ТВ показали запись диалога.

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:31 Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

12:47 Потерянного члена Координационного совета Белоруссии Колесникову нашли в СИЗО

11:57 Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

11:40 В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

11:06 "Люди в масках" задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Знака

8 сентября, 18:22 Валентина Матвиенко посетит Беларусь в конце сентября

8 сентября, 14:27 "Возможно, я немного пересидел": Лукашенко - в разговоре с российскими СМИ

8 сентября, 14:01 На новосибирский штаб Навального совершено нападение: несколько активистов попали в больницу

8 сентября, 13:41 Кремль: В Белоруссии нет политзаключенных

8 сентября, 13:27 В ООН призвали Россию провести беспристрастное расследование отравления Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
13:55 Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении свыше 600 млн рублей

13:31 Песков рассказал об "обеспокоенности" исчезновениями людей в Белоруссии

13:25 "Ягодки впереди": Лукашенко пообещал показать недостающую часть перехваченного разговора о Навальном

12:59 Активисты жалуются на захват парковки строителями в Московском районе

12:47 Потерянного члена Координационного совета Белоруссии Колесникову нашли в СИЗО

12:30 Более ста новых трамваев "уедут" из Петербурга в Москву

12:15 Беглов поведал о задачах "Метростроя"

12:00 "Единая Россия" внесла в ЗакС новый законопроект о "балконной амнистии"

11:57 Павловский: Лукашенко хочет максимально "замазать" Путина

11:40 В МИД РФ посетовали на "нагнетание истерии" вокруг дела Навального

11:40 ГАТИ за неделю оштрафовала РЖД, "Зенит-Арену" и МО "Смольнинское"

11:28 Миронов отказал трехдневному голосованию в легитимности

11:11 Климатические активисты потребовали освободить задержанных в Беларуси коллег

11:06 "Люди в масках" задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Знака

10:39 Больных COVID-19 россиян стало на 5218 человек больше: плюс 218 заболевших - в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru