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11:59

Колесникова рассказала, что белорусские силовики угрожали ей убийством

фото ЗакС политика Колесникова рассказала, что белорусские силовики угрожали ей убийством

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, о помещении которой в СИЗО стало известно накануне, в своем заявлении в Следственный комитет упомянула о серьезных угрозах в свой адрес, которые высказывали задерживавшие ее люди. В том числе звучали угрозы убийством.

"Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию республики Белоруссия, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально"", - цитирует заявление "Интерфакс".

Напомним, что 7 сентября стало известно об исчезновении сразу некоторых членов координационного совета белорусской оппозиции. В то утро Колесникову задержали в центре Минска люди без опознавательных знаков и закрытыми лицами и потащили ее в микроавтобус. Связь с женщиной исчезла почти на сутки. Позже стало известно, что Колесникову безуспешно пытались выдворить на территорию Украины, но она разорвала свой паспорт.

Членов координационного совета оппозиции преследуют по уголовному делу о призывах к захвату власти. На сегодняшний день из членов этой организации остается на свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

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