Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что до конца года могут быть ликвидированы четыре партии, в том числе – "Народ против коррупции", которую возглавляет двоюродный племянник президента Роман Путин, пишет "Коммерсантъ".

По закону, партию ликвидируют, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, партия должна выполнить хотя бы одно условие: ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

Не выполнили эти требования "Народ против коррупции", "Национальный курс", Российская партия садоводов и Родная партия, сообщил Шевченко. По его словам, ЦИК уже направил информацию в Минюст. Предполагается, что вопрос о ликвидации по искам Минюста Верховный суд рассмотрит после подведения итогов довыборов в Госдуму.

Роман Путин сообщил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его председателем, и "в результате изучения документов при передаче дел были выявлены обстоятельства, которые могут повлиять на положительное" для партии решение.

"Также мы оперативно вышли на муниципальные выборы, которые состоятся в ближайшее время, быстрыми темпами наращиваем сеть региональных отделений",— сказал Путин. Он надеется, что все это устранит "недочет, на который обратил внимание ЦИК".

В июле стало известно, что Минюст в 2018 году в ходе проверки выявил ряд нарушений в работе партии. Так, политячейка игнорировала некоторые положения своего устава, в самом уставе нашли несоответствие действующему законодательству, деньги партии хранились не на счетах в российском банке, а информация о выдвинутых кандидатах в депутаты или на другие выборные должности отображена не в полном объеме.