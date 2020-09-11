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9:50

Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

фото ЗакС политика Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

Член Центризбиркома Евгений Шевченко заявил, что до конца года могут быть ликвидированы четыре партии, в том числе – "Народ против коррупции", которую возглавляет двоюродный племянник президента Роман Путин, пишет "Коммерсантъ".

По закону, партию ликвидируют, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Чтобы избежать этого, партия должна выполнить хотя бы одно условие: ее кандидаты должны быть выдвинуты и зарегистрированы либо на выборах президента или Госдумы, либо на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, либо на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов, либо на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

Не выполнили эти требования "Народ против коррупции", "Национальный курс", Российская партия садоводов и Родная партия, сообщил Шевченко. По его словам, ЦИК уже направил информацию в Минюст. Предполагается, что вопрос о ликвидации по искам Минюста Верховный суд рассмотрит после подведения итогов довыборов в Госдуму.

Роман Путин сообщил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его председателем, и "в результате изучения документов при передаче дел были выявлены обстоятельства, которые могут повлиять на положительное" для партии решение.

"Также мы оперативно вышли на муниципальные выборы, которые состоятся в ближайшее время, быстрыми темпами наращиваем сеть региональных отделений",— сказал Путин. Он надеется, что все это устранит "недочет, на который обратил внимание ЦИК".

В июле стало известно, что Минюст в 2018 году в ходе проверки выявил ряд нарушений в работе партии. Так, политячейка игнорировала некоторые положения своего устава, в самом уставе нашли несоответствие действующему законодательству, деньги партии хранились не на счетах в российском банке, а информация о выдвинутых кандидатах в депутаты или на другие выборные должности отображена не в полном объеме. 

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