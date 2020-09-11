"Невский край": В Петербурге обсудили интеграцию с Ленобластью

О перспективах объединения Петербурга и Ленинградской области в один регион спорили 10 сентября в Петербургском дискуссионном клубе. Силы оказались неравны. За слияние выступил только один приглашенный эксперт - представитель партии "Родина" Валерий Шинкаренко, который и вернул тему интеграции в политическую повестку в начале 2020 года.

Что будет с Подпорожьем?

Среди противников интеграции оказались два действующих депутата городского Заксобрания - Борис Вишневский из "Яблока" и Ольга Ходунова из КПРФ, а также бывший парламентарий областного ЗакСа Владимир Петров. Петров, в последнее время работающий советником губернатора Ленобласти, признался, что ему нравится та интеграция, которая проходит сейчас: Петербург и его сосед стремятся к единым тарифам ЖКХ и социальным льготам, объединяют усилия по вопросам транспорта и экологии, но декларируют, что изменять свои границы не намерены. Вишневский выступал радикальнее всех присутствовавших. По его словам, эффективно управлять таким большим субъектом будет невозможно. Ходунова сразу заявила, что вопрос объединения должен решать народ. Правда, впоследствии депутат недвусмысленно дала понять, что идея слияния ей тоже не нравится. Она опасается, что больше всех проиграют от этого отдаленные уголки соседнего региона.

- Бизнесмены, чиновники и строители заинтересованы в стокилометровой зоне, в которой сейчас агломерация и проходит, - рассуждала коммунистка. - И, наверное, управлять в этой стокилометровой зоной вполне возможно. Но давайте посмотрим на Ленобласть как на огромный субъект Российской Федерации, который по площади почти в 10 раз превышает территорию Санкт-Петербурга. Конечно, Гатчина интересна, Ломоносовский район интересен, интересен Сосновый Бор, наверняка. Но что будет с Киришами, Тихвином, Подпорожьем? Кто займется ими? Если кто-то ездит в Ленинградскую область, [знает] - там разваливаются деревни, обезлюдели, там поля заросли выше человеческого роста. Кто этим будет заниматься в Санкт-Петербурге, если даже сейчас они не похожи на зоны, где живут люди?

Подобное говорил и Вишневский:

- Возможно, будущий законодательный орган этого "Невского края" будет большей частью состоять из депутатов, избранных в городе, которые имеют весьма отдаленное представление о многих районах Ленинградской области. Невозможно будет решать вопросы - наоборот, нужно власть приближать к объекту управления, а не отдалять от него.

"Яблочник" полагает, что объединение с областью может привести к существенному сокращению бюджета Петербурга. Кроме того, опасается Вишневский, возникнет риск конфликтов губернатора единого субъекта с городским главой, как это происходит во многих других регионах, где мэры городов борются с областными властями за налоговые отчисления или просто за собственную власть.

Старое доброе объединение

Руководитель отделения партии "Родина" в Ленобласти Валерий Шинкаренко привел сразу несколько аргументов за слияние. Он полагает, что единое управление агломерацией позволит положить конец сложностям, связанным с перевозкой и утилизацией мусора, решить проблему нехватки социальной инфраструктуры в "спальных" пригородах, а также транспортные проблемы.

По словам Шинкаренко, проведенный его соратниками опрос показал, что 60% жителей области выступает за объединение. Также немаловажно, отметил "родинец", что население городов-спутников и так считает себя петербуржцами.

- Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло. Санкт-Петербургская агломерация де факто существует. И закрывать глаза на нее нельзя… Мировой опыт говорит, что в агломерациях темпы роста в два раза превышают среднестатистические темпы роста городов.

Агломерация гораздо устойчивее переносит кризисы. Переток на рынке труда происходит из одного сектора в другой и агломерация быстрее адаптируется к новым вызовам. Которые нас всех ждут в рамках наступающего большого мирового кризиса, - заявил Шинкаренко.

Тема общей судьбы Петербурга и Ленобласти поднималась уже не раз за постсоветский период. Впервые, еще в 1993 году, ее поднимал представитель президента России в Северной столице Сергей Цыпляев. Позже попытки объединения двух регионов в единый субъект предпринимал мэр Анатолий Собчак. О грядущем слиянии соседей заявляли и последующие городские руководители Владимир Яковлев и Валентина Матвиенко.

В последние годы призывы к объединению северных регионов звучали от консервативных непарламентских партий. Перед президентскими выборами 2018 года - от "Патриотов России", а через два года, в январе 2020-го, от областного отделения "Родины". Импульс "родинцев" поддержали авторы анонимных Telegram-каналов, которые чем дальше, тем больше говорили о едином субъекте как едва ли не о уже решенном вопросе. Тем более, что власти Петербурга и Ленобласти действительно начали совершать шаги по интеграции. В марте начал работать единый Координационный совет по социально-экономическому развитию, а в августа главы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко заявили, что в будущем у субъектов появятся общая структура управления по нескольким направлениям. Петербургский градоначальник, правда, подчеркнул, что речь идет не об объединении, а о "единении" с Ленобластью.

Шинкаренко, тем не менее, заявил другим участникам заседания Петербургского дискуссионного клуба, что тенденции сближения двух субъектов свидетельствуют о его правоте. Он напомнил, что еще в январе над призывами "Родины" к объединению многие смеялись. В политических кругах это действительно расценивали как часть предвыборной кампании - Шинкаренко планировал идти в губернаторы Ленобласти. Позже он отказался от этой идеи, поскольку не смог собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов. Продолжение агитации за полную интеграцию соседних регионов тоже связывают с выборами, но уже парламентскими - в Госдуму и Заксобрание Ленобласти.

- Как минимум трое экспертов вам сказали, что объединение на сегодня бесперспективно, поэтому я вам просто лично хочу посоветовать поменять свой предвыборный лозунг в части того, чтобы во главу угла вытащить объединение города и области. На этой популистской идее, мне кажется, у вас выборы не пройдут, - обратился к Шинкаренко Петров.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.