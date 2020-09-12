Шнуров об участии в выборах в Госдуму: А что там дают?

Музыкант, член Партии роста Сергей Шнуров в кулуарах Российской креативной недели заявил, что не намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, передает ТАСС.

"Нет, зачем? А что там дают? У меня папа был партийным, но разве он был депутатом от Коммунистической партии Советского Союза? Нет! Я просто партийный", - сказал Шнуров

Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Тогда он заявил, что еще не решил, будет ли участвовать в выборах в Государственную думу или Законодательное собрание в Петербурге.

В июле лидер Партии роста Борис Титов заявлял, что Шнуров будет участвовать в ближайших выборах в Госдуму, но вскоре сообщил, что у музыканта "возникли вдруг немножко другие дела", и эти выборы он пропустит, но "в следующий раз на выборы уже в Госдуму точно идет".