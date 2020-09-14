Оппозиционные депутаты ЗакСа обратились в Уставной суд с требованием защитить бездомных

Петербургский парламентарий Михаил Амосов направил обращение в Уставной суд Петербурга с требованием внести коррективы в действующее законодательство в части получения бездомными социальной помощи, а именно - невозможности получения поддержки лицами без определенного места жительства, которые не имеют городской прописки.

Под документом подписались также Борис Вишневский, Максим Резник, Надежда Тихонова.

"Цель этого запроса - устранить несправедливость в отношении тех граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Дело в том, что есть в нашем городе Положение "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства", которое позволяет городским чиновникам отказывать в социальной поддержке всем, кто не может предъявить паспорт с петербургской регистрацией, или другим способом доказать, что не просто жил в нашем городе, а именно был в нём зарегистрирован", - объяснил Амосов.

Единственный способ получить документы, который могут позволить себе бездомные, - обращение в благотворительную организацию "Ночлежка", напомнил депутат. Именно её представители первыми подняли вопрос о том, что в Северной столице, в отличие от других регионов, чиновники "делят бомжей на "своих" и чужих".

В направленном в Уставной суд запросе парламентарии требуют:

1. Признать пункты 1, 3.2 и 5 Положения "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства", утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года № 1010, не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга, а именно подпунктам 2, 7 пункта 1 статьи 11, пункту 1, подпункту 1 пункта 3 статьи 44 Устава Санкт-Петербурга, гарантирующим обеспечение социальных прав органами государственной власти Санкт-Петербурга с соблюдением принципа правового равенства и недопущение дискриминации по формальным основаниям исходя из факта последней постоянной регистрации (прописки) в Санкт-Петербурге (Ленинграде);

2. Признать пункты 1, 3.2 и 5 Положения "Об учете граждан Российской Федерации без определенного места жительства", утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 августа 2007 года № 1010, не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга в той мере, в какой, по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, они не обеспечивают возможности постановки на соответствующий учёт, и таким образом ограничивают социальные права граждан без определённого места жительства, которые не обладают последней постоянной регистрацией (пропиской) в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

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