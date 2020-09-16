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15:21

Нарышкин: США выделили на белорусские протесты 20 млн долларов

фото ЗакС политика Нарышкин: США выделили на белорусские протесты 20 млн долларов

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил об открывшемся его ведомству факте: США якобы профинансировали белорусские митинги протеста на сумму 20 млн долларов, передает "Интерфакс". Сумма через различные неправительственные организации, по его сведениям, была перечислена еще в начале года. Блогеров и уличных демонстрантов специально готовили к волнениям, утверждает глава силового ведомства.

"Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам"", - приводятся его слова.

Эмигрировавшая кандидат от оппозиции на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская, по его словам, "взята под опеку" американцами. Однако, заявляет Нарышкин, спланированный сценарий "цветной революции" в Белоруссии противоречит подлинным интересам народа.

Накануне Нарышкин выступил с не менее спорным заявлением о том, что на территории России в организме отравленного оппозиционера Алексея Навального не было найдено следов какого-либо яда, из-за чего у него "много вопросов" к властям Германии, сообщившим о "Новичке" в биоматериале политика.

Напомним, что протесты против переизбравшегося в шестой раз президента Александра Лукашенко идут с 9 августа. Многолетнему правителю удалось нейтрализовать лидеров оппозиции, которые либо находятся в местах заключения, либо эмигрировали под давлением.

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