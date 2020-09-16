Депутат Васильев пообещал обратиться в Уставный суд

Беспартийный член фракции "Единая Россия" в Заксобрания Петербурга Андрей Васильев в ближайшие дни намерен обратиться в Уставный суд. Об этом депутат объявил в ходе заседания ЗакСа 16 сентября.

Заявление было сделано во время обсуждения поправок Смольного в городской закон о бюджетном процессе. Васильева не устроила позиция городской администрации о порядке организации конкурсных мероприятий бюджетными учреждениями.

- В 2016 году был принят закон о бюджетном процессе, автором которого был я, - рассказал ЗАКС.Ру Васильев. - В нем прописан такой порядок, что после принятия Законодательным собранием бюджета во втором чтении главным распорядителям кредитов и руководителям бюджетных учреждений даётся право начинать конкурсные мероприятия. Комитет финансов выпустил подзаконный акт, в котором определил, что помимо закона о бюджете, утверждённого Законодательным собранием и подписанного губернатором, проведение конкурсных мероприятий невозможно без порядка бюджетных назначений списка, утверждённого комитетом финансов. Это является грубейшим нарушением Устава, закона о бюджетном процессе и так далее.

Для обращения в Уставный суд необходимы подписи пяти депутатов. Васильев не сомневается, что найдёт ещё четырёх коллег, которые поддержат его начинание.

- Я уверен, что это будет оформлено не позднее чем завтра, - добавил он в разговоре с ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев

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