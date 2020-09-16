Песков сообщил об обсуждении идеи перенести выборы на весну на экспертном уровне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет четкой позиции по возможности переноса единого дня голосования с сентября на весну, пока эту тему обсуждают на экспертном уровне, передает"Интерфакс".

7 сентября глава ЦИК Элла Памфилова высказала идею перенести единый день голосования на дни школьных каникул – например, на апрель. Одновременно с этим она предложила установить единые даты каникул для всех школ.

В 2020 году голосование на региональных выборах впервые проводилось в течение трех дней, с 11 по 13 сентября. Соответствующий законопроект был принят летом 2020 года, эта практика может быть использована и в дальнейшем.