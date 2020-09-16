Билли Новику предложили поработать над законом об уличных музыкантах

Лидера группы Billy’s Band Билли Новика пригласили принять участие в рабочей группе по подготовке закона о легализации выступлений музыкантов, которые играют на улицах Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру рассказал соавтор инициативы, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

По его словам, артист сам изъявил желание поучаствовать в обсуждении документа и уже получил приглашение от депутатов.

- Он поддерживает легализацию, но [считает, что] необходимо отработать детали. Мы готовы в том числе и к его предложениям, но эти предложения должны стыковаться с действующим законом, а также с желанием чиновников, - сообщил Четырбок.

Парламентарий намерен позвать в рабочую группу и трубача дядю Мишу (Михаила Тюменцева), известного по своим выступлениям на Невском проспекте. Депутат-единоросс Михаил Барышников пообещал привлечь к работе гитариста Николая Гвоздева, добавил Четырбок.

Напомним, 16 сентября инициатива об уличных музыкантах прошла первое чтение ЗакСа. Предлагается определить перечень мест в Петербурге, где артисты смогут легально выступать, предварительно согласовав это с чиновниками. Четырбок уверен, что закон спасет музыкантов от задержаний полицией. Сразу несколько парламентариев восприняли идею скептически, посчитав, что городские власти пытаются регулировать вопросы, которые в этом не нуждаются. Оппозиционные депутаты считают, что пресекать правонарушения можно, если кто-то играет слишком громко или слишком поздно, но отправлять артистов в специально отведенные места не стоит.

Фото: vk.com/ Билли Новик

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