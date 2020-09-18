Лидеры фракций СР и ЛДПР попросят Путина отменить трехдневное голосование

На грядущей встрече с Владимиром Путиным лидеры думский фракций "Справедливая Россия" и ЛДПР намерены поднять вопросы об отмене практики трехдневного голосования и переносе единого дня голосования (ЕДГ), уведомляет РБК.

"Мы против того, чтобы многодневные голосования стали повседневной практикой на выборах. Все-таки это исключительная мера, вызванная необходимостью ограничения скопления людей, и она может применяться только как исключение - в период пандемии", - высказал свою позицию лидер СР Сергей Миронов.

В свою очередь ЛДПР не планирует лично поднимать тему об отмене новой электоральной меры, однако готова подискутировать с президентом о переносе ЕДГ с сентября на апрель, пояснил либерал-демократ Игорь Лебедев.

В то же время близкие к аппарату главы государства источники РБК известили, что в Кремле находят весьма удачной тему трехдневного голосования, так как оно позволяет повысить явку лояльных властям избирателей. Перенос ЕДГ в АП не обсуждается, добавил другой собеседник издания.

Днём ранее СР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий отмену голосования в течение трех дней.