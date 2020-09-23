Резник назвал скандальные письма комитета по образованию учителям этическим преступлением

На заседании Законодательного собрания 23 сентября высказались об алгоритме слежки за соцсетями школьников, который комитет по образованию на днях рассылал классным руководителям. В нем, в частности, говорится о том, что о политически или социально неблагонадежных учениках нужно сообщать в центр по противодействию экстремизму.

Беспартийный депутат Максим Резник назвал этот документ "этическим преступлением" и заявил, что он "о стукачах и надзирателях".

- Какое дальше дно можно пробить? Может быть, подключим детей стучать друг на друга? Пусть Маша стучит на Петю, а Петя стучит на Машу, - возмутился парламентарий.

Резник считает, что авторитет профессии учителя в России обрушился после того, как работников образования начали заставлять участвовать в выборных фальсификациях, а потом сгоняли на митинги и досрочное голосование. Теперь, полагает депутат, власть позволяет себе унижать учителей, а общество на это никак не реагирует.

Накануне стало известно, что комитет по образованию разослал в петербургские школы документ с алгоритмом действий при выявлении в соцсетях учеников постов экстремистской и террористической направленности. При этом в комитете заявили, что не обязывали учителей следить в соцсетях за учениками, а лишь реагировать на что-то подозрительное.

Сергей Еремеев

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