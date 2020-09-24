СК требует арестовать фигурантов дела о хищениях при реставрации консерватории в Петербурге

Следственный комитет обратился в столичный Басманный суд с ходатайством об аресте глав компании "Меандр", подозреваемых в крупном мошенничестве при проведении реставрации консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге, извещает ТАСС.

Как полагают следователи, в 2017 году Северо-западная дирекция по строительству и "Меандр" заключили госконтракт на строительные работы в музыкальном учреждении на общую сумму 606 млн рублей. Подрядная компания получила свыше 191 млн рублей в качестве аванса. Большая часть из этой суммы была перечислена сторонним организациям, деньги - обналичены, а запланированные работы не выполнены.

Днем ранее, напомним, глав "Меандра" Елену Завадскую, а также Евгения Ярмоша СК увёз в Москву.

В июне этого года в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о банкротстве "Меандра".

Параллельно с задержанием руководства "Меандра" российский глава Владимир Путин выступил с заявлением о том, что текущая ситуация с ремонтом здания консерватории скоро "превратится в беду".