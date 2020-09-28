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14:51

Задержанную в Минске журналистку "МБХ медиа" отпустили из изолятора со штрафом

фото ЗакС политика Задержанную в Минске журналистку "МБХ медиа" отпустили из изолятора со штрафом

Корреспондентка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская покинула стены минского изолятора в Жодино, куда она попала ещё 26 сентября, делится издание.

Журналистке выписали штраф на пять базовых величин (одна величина - 27 белорусских рублей) и отпустили.

Ольшанская перестала выходить на связь в минувшую субботу: последний раз она связалась с редакцией в районе трех часов дня, передав информацию о женской акции, впоследствии омрачившейся множеством задержаний.

Накануне выяснилось, что девушку доставили в изолятор временного содержания в Жодино.

Фото: Юрий Белят

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