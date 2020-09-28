Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 28 декабря

Приморский районный суд 28 сентября продлил арест депутату Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Роману Ковалю, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Парламентарий останется в следственном изоляторе "Кресты" до 28 декабря 2020 года включительно.

В ходе заседания суд приобщил к материалам дела расшифровки разговоров между Ковалем, его бывшим помощником Андреем Гришиным и предпринимателем Михаилом Лихолетовым, который, проходит по делу свидетелем.

Записи были сделаны в рамках оперативно-разыскных мероприятий 6 сентября, 23 декабря и 21 января, сообщила следователь Светлана Милохова. Судья Юрий Васильев зачитал выдержки из расшифровок. В них упоминались некие денежные суммы и медицинские учреждения.

Суд отказался приобщать к материалам дела ответ председателя Заксобрания Вячеслава Макарова на запрос адвоката Коваля Татьяны Журавлевой. По словам Журавлевой, в этом документе говорится, что Коваль не вносил поправок в бюджет на 2018 год.

Отметим, что во время утверждения проекта бюджета на 2018 год одним пакетом приняли поправку губернатора и фракции "Единая Россия". Пресс-служба ЗакСа в конце 2017 года частично персонифицировала поправку единороссов, указав депутатов, внесших свои предложения. Среди них был и Коваль.

Кроме того, из ответа Макарова становится ясно, что депутат не наделен полномочиями по принятию решений, обязательных для исполнения гражданами и организациями, отметила защитница.

Также суду были представлены положительные характеристики и многочисленные благодарственные письма и грамоты на имя Коваля. В том числе бумаги от Законодательного собрания города, петербургского отделения "Единой России", ветеранов Росгвардии, муниципалитета "Сосновая Поляна" и Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Письмо от епархии Судья Юрий Васильев отказался приобщать к материалам дела, сославшись на то, что Россия - светское государство, а вероисповедание - личное дело каждого.

Защита депутата ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Согласие на предоставление жилья парламентарию дали его мать и брат супруги.

Коваль эту просьбу поддержал и отметил, что сам заинтересован в скорейшем завершении уголовного дела. Он добавил, что никогда не привлекался не только к уголовной, но и к административной ответственности.

- Даже за переход дороги на красный свет, - добавил депутат.

Напомним, оперативные сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга на 2018 год. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Лихолетова, который делился с депутатом "откатами" , считает следствие.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова, на котором бизнесмен сообщил, что парламентарий получил от него 16,911 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7. Деньги предприниматель якобы передавал через помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Гришина задержали во время получения 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил в суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен.

Сергей Еремеев

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