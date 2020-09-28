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19:42

Бывшему помощнику депутата Коваля продлили арест

фото ЗакС политика Бывшему помощнику депутата Коваля продлили арест

Экс-помощник арестованного депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля Андрей Гришин останется в СИЗО до 28 декабря включительно, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Приморский районный суд продлил заключение в ходе состоявшегося 28 сентября заседания.

Гришина обвиняют в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, через него предприниматель Михаил Лихолетов передавал Ковалю "откаты". Депутата обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Якобы он способствовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города, которые заключали госконтракты с компаниями Лихолетова.

Ранее Приморский суд также продлил арест Ковалю до 28 сентября включительно.

Оба обвиняемых не признают вину. Перед судом они ходатайствовали о более мягкой мере пресечения. Гришин ранее заявлял, что 2 млн рублей, которые ему передал Лихолетов перед задержанием были долгом, который возвращал бизнесмен.

Сергей Еремеев

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