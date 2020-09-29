"Мусорный" генератор протестов

В Заксобрании Петербурга 29 сентября эмоционально обсудили перспективные объекты обращения с отходами, которые планируется включить в новый Генплан. Муниципальные и городские депутаты заявили, что если некоторые из озвученных проектов начнут реализовывать, народ выйдет на такие протесты, о которых Алексей Навальный даже не мечтал. Представители Комитета по благоустройству ответили, что если строительство объектов откладывать, митинги все равно начнутся, но из-за роста тарифов.

Обсуждение карты планируемых федеральных и региональных объектов по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов состоялось на базе парламентской комиссии по экологической защите населения. Проектом Генплана резервируются места под 11 "мусорных" предприятий, преимущественно в пригородах. Дискуссии на этот раз вызвали три точки.

Пришедшие на заседание муниципальные депутаты МО "Полюстрово" подняли вопрос о мусоросортировочной станции, запланированной на территории предприятия "Ручьи". Бывшие производственные площади и их окрестности активно застраиваются жильем. Местные новостройки уже заселены десятками тысяч человек, а к 2023 году должен быть полностью введен в эксплуатацию массивный жилой комплекс "Цветной город", в котором смогут прописаться более 100 тысяч горожан, отметил глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев.

- Мы хотим, чтобы все эти люди вышли на улицы, что ли? - недоумевал Жабрев. - Вы посмотрите, там средний возраст - 25-27 лет, это активные люди… Если будут общественные слушания, нам даже Навального не надо, чтобы туда вышло столько [много] людей, которые категорически против.

И.о. заместителя председателя комитета по благоустройству Анна Федорова заверила главу муниципалитета, что станция в этом районе планируется закрытая и современная. Она признала, что перед Комблагом стоит задача донести эту информацию и до возмущенных жителей в ходе общественных слушаний.

- Есть заблуждение жителей Санкт-Петербурга о том, что это будет открытая куча коммунальных отходов, над которой будут летать чайки и бакланы. Но мир шагнул очень далеко, - заявила чиновница.

Муниципалы все же предложили комитету рассмотреть альтернативный участок в промзоне вдоль Индустриального проспекта. Эта территория относится к соседнему МО "Ржевка".

Депутат из МО "Правобережный" Евгений Семененко рассказал, что во время первого обсуждения территориальной схемы обращения с отходами жители Невского района подали 776 коллективных обращений против размещения мусоросортировочной станции севернее улицы Новоселов. Представители Комблага на это заметили, что голос народа был услышан и участок зарезервировали не под станцию, а под дополнительнительную площадку для нужд регионального оператора.

- Это не завод и не мусоросортировочная станция, - подчеркнула Федорова.

Семененко заметил, что люди все равно выступают против, поскольку поблизости и так действует объект организации мусороперегрузки. По словам мундепа, он располагается примерно в 450 метрах от жилых домов.

Депутат ЗакСа Михаил Барышников выступил от лица жителей Ломоносова и Петергофа. Участок на границе этих городов зарезервирован под мусороперерабатывающее предприятие. Хотя в резерв он попал много лет назад, во время обсуждения проекта терсхемы обращения с отходами в начале 2020 года, в обоих пригородах проходили протестные митинги. Единоросс Барышников выступал на них наряду с оппозиционерами.

По его словам, население просто не даст строить мусорное предприятие в этих местах. Обращаясь к представителям Комблага, он предсказал массовые акции протеста, которые возникнут в случае начала строительства предприятия и заставят Смольный пересмотреть свои планы.

- Давайте все-таки поставим точку на этом участке раз и навсегда, - предложила Федорова. - Этот участок был в качестве перспективного объекта строительства мусороперерабатывающего завода. Этот участок останется под строительство перспективного мусороперерабатывающего завода. Этот участок соответствует всем нормам и требованиям и градостроительного проектирования, и функционального зонирования. Этот участок был и будет. Мы немного его сдвинули - тоже проводили работу с коллегами по градостроительству и архитектуре... Вы говорите, что население возражает против строительства этого объекта. Наверное, надо поработать с населением.

- Вы будете работать с населением? - отреагировал Барышников.

Депутат предложил не строить новое предприятие, а расширить и модернизировать действующий филиал завода МПБО-2 на Волхонском шоссе. Федорова ответила, что такие планы тоже есть, однако мощности предприятия не хватит даже после модернизации.

Подводя итоги встречи, и.о. заместителя руководителя Комблага заметила, что от карты объектов по обработке и утилизации ТКО будет зависеть в том числе и тариф регионального мусорного операторы. Высокая плата за мусор тоже может привести "к острому взрыву недовольства", добавила Федорова. Председатель парламентской комиссии по эко-защите населения Надежда Тихонова с этим доводом согласилась, но посетовала на то, что в Петербурге до сих пор нет региональной политики обращения с отходами.

Сергей Еремеев

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