"Мемориал" обжалует в ЕСПЧ ужесточение приговора историку Дмитриеву

Правозащитный центр "Мемориал" намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение Верховного суда Карелии, днём ранее ужесточившего приговор Юрию Дмитриеву, информирует "Интерфакс".

Заявление направляется в ЕСПЧ с согласия историка, уточнил глава совета ПЦ Олег Орлов.

Кроме того, он уверен, что решение карельского ВС было неправовым, так как Дмитриев отказался от услуг назначенного ему адвоката.

"Дмитриев был лишен полноценной адвокатской защиты. Его адвокат Виктор Ануфриев целиком и полностью был погружен, все досконально знал. И вот новый человек, не знающий. Дмитриев выразил несогласие, с ним не посчитались. На мой взгляд, это абсолютное основание для отмены этого незаконного по сути дела приговора. Это месть тем, кто его защищал, плевок в сторону всей общественности, которая защищала Дмитриева. Месть той системы, которая себя считает наследницей советской системы", - утверждает Орлов.

Днём ранее Дмитриеву прибавили 10 лет колонии строгого режима к уже имеющемуся сроку. Статья, по которой обвиняют историка, осталась прежней: ч. 3 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). По остальным статьям, по которым Дмитриева ранее оправдали, дело направлено на пересмотр в горсуд Петрозаводска.

До того, как стать участником уголовного дела, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные - это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

Подробнее о деле главы карельского "Мемориала" читайте в материале ЗАКС.Ру.