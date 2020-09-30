Памфилова уволила главу ФЦИ ЦИК из-за "иезуитской" капчи на сайте избиркома

Руководитель Центральной избирательно комиссии Элла Памфилова упразднила в должности начальника Федерального центра информатизации ЦИК Михаила Попова. Поводом для его увольнения послужили многочисленные жалобы на работу сайта избиркома.

"Когда мы обсуждали этот вопрос [с капчей на сайте ЦИК], я уже тогда сказала, что будут кадровые решения. Он [Попов] сразу мне сказал, что берет ответственность на себя как мужчина, как офицер. Я с большим уважением отношусь к этому решению, считаю, что он поступил именно так, как и должен поступать как руководитель, который взял [на себя] всю ответственность за действия своих подчиненных, за то, что произошло с капчей", - прокомментировала своё решение Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Попов, в свою очередь, выразил взаимную благодарность коллегам, заявив, что намерен и дальше трудиться "на благо избирательной системы".

Новым главой ФЦИ ЦИК стал заместитель Попова Александр Сокольчук.

Напомним, на прошлой неделе в ЦИК разгорелся скандал из-за новой меры по защите как сайта Центризбиркома, так и ГАС "Выборы" - навязчивой капчи (запроса на авторизацию пользователя), которая появлялась при переходе на каждую новую страницу интернет-ресурсов. С жалобой на данную меру в ЦИК обратились политологи, было также созвано специальное заседание, в ходе которого Памфилова раскритиковала нововведение.