Михаил Ефремов в новой жалобе на приговор заявил о давлении адвоката Пашаева

Артист Михаил Ефремов направил в Пресненский суд Москвы новую жалобу на свой приговор по делу о смертельном ДТП, в котором раскаялся и заявил о давлении со стороны адвоката Эльмана Пашаева, передает ТАСС.

По словам представителя суда, Ефремов утверждает, что Пашаев отговорил его от признания вины. Также актер сообщил, что записал видеообращение к родным погибшего в ДТП Сергея Захарова до вступления Пашаева в дело и по собственной инициативе.

"Моей позицией в этот момент было покаяние и раскаяние. А потом появился Пашаев, он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведет к благополучному исходу по данному делу. Моя задача – во всем с ним соглашаться", - написал Ефремов в жалобе.

Первую жалобу Ефремов подал 28 сентября. Актер приговорен к 8 годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.