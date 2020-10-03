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14:19

Минобороны отрицает причастность флота к загрязнению океана на Камчатке

фото ЗакС политика Минобороны отрицает причастность флота к загрязнению океана на Камчатке

Министерство обороны назвало не соответствующей действительности информацию о том, что Тихоокеанский флот может быть причастен к загрязнению Тихого океана в районе Халактырского пляжа на Камчатке, передает "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что на полигоне "Радыгино" с июня 2020 года не проводилось каких-либо учений с использованием тяжелой боевой техники, и в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, мероприятия боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводились. К тому же, заявили в Минобороны, суда ВМФ России не перевозили в этом районе крупные партии нефтепродуктов, а горюче-смазочные материалы с фенолом, высокую концентрацию которого нашли в воде, военные не используют.

Тем временем глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой дать подробную информацию об экологической ситуации в районе пляжа, передает ТАСС.

"К понедельнику нам обещают подробности происходящего, потому что сейчас все, что мы имеем, это информация, которая распространяется в социальных сетях", - сообщил Бурматов.

Ранее стало известно, что в районе Халактырского пляжа заметили значительное ухудшение экологического состояния. Серферы жаловались на резь в глазах, тошноту, температуру после контакта с водой, на берег выбросило множество мертвых морских животных. Специалисты выявили превышение допустимой концентрации фенола и нефтепродуктов в воде – в два и в четыре раза соответственно. 

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