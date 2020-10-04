Выборгские пенсионеры заклеивали себе рты, требуя отправить правительство региона в отставку

Около тридцати выборжан - преимущественно, пенсионеры - собрались сегодня на Петровской площади, требуя отставки регионального правительства, информирует 47News.

Одна из присутствовавших на мероприятии дам заклеила себе скотчем рот - по её задумке, это жест должен символизировать запрет на сбор граждан: митинг на соответствующую тематику чиновники не санкционировали.

На акции отметился также лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански.

Собравшиеся организовали также сбор подписей в поддержку своей инициативы: в перечне - фамилии руководителя администрации Геннадия Орлова, его заместителей и главы муниципального совета Дмитрия Никулина.

Полицейские стихийной акции не мешали: примечательно, но посмотреть на демонстрантов вышли сотрудники администрации.

В согласовании митинга власти отказали, поскольку с 1 октября Выборгский район вновь оказался в "красной" антивирусной зоне: в регионе вновь запрещены массовые мероприятия - исключения составляют лишь те, которые организует местная администрация.

Выборжане начали выказывать недовольство местными властями после отставки главы комитета финансов района Алексея Болучевского, которого обвиняют в хищении 700 млн бюджетных рублей.

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