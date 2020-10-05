Власти Ленобласти выступили против возведения мусороперерабатывающего завода в Гатчине

Неподалёку от Гатчины до 2024 года должен появиться технопарк по переработке твердых бытовых отходов, в который также будет поступать мусор из Петербурга, уведомляет РБК.

Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. Возведением полигона займется "Единый региональный оператор". По плану на территории построят предприятие по переработке отходов мощностью 1,1 млн тонн в год, из них 1 млн тонн – ТКО, 100 тысяч тонн – крупногабаритные и строительные.

В свою очередь в правительстве Ленобласти проект раскритиковали, заявив, что будут добиваться исключения площадки близ Гатчины из региональной территориальной схемы по обращению с ТБО.

Ранее власти Петербурга и Ленобласти договорились о создании совместного акционерного общества, которое разработает единую для двух регионов концепцию обращения с отходами.