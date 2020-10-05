Люди с совестью и репутацией

В участковых избирательных комиссиях Петербурга числится довольно много школьных учителей. Время от времени представители этой профессии фигурируют в сообщениях о скандалах на выборах, а вот примеры добросовестной работы учителей в избиркомах огласке в СМИ предаются реже. ЗАКС.Ру пообщался с педагогами, которых их коллеги характеризуют как честных членов УИК, о том, почему они пошли в избиркомы, испытывают ли учителя на себе давление и как преподавание сочетается с подсчетом голосов в бюллетенях.

За честные выборы

Большинство учителей, с которыми пообщался корреспондент ЗАКС.Ру, решили пойти в участковые избирательные комиссии не по указке начальства, а из-за желания хоть где-то провести честные выборы. Об этом, например, рассказал учитель информатики в Академическом лицее "Физико-техническая школа" им. Ж. И. Алфёрова и член УИК №414 Михаил Дворкин. По его словам, в 2011 году он был возмущен фальсификациями на выборах в Государственную Думу: ходил на многие митинги и даже съездил на Болотную площадь в Москве. Когда начался набор в УИКи, Дворкин решил, что надо не только критиковать, но и действовать:

- При ближайшем наборе на пять лет я подумал: зачем мне просто ходить и возмущаться, что неправильно посчитали, если я могу прийти и добиться хотя бы на своем участке правильного подсчета голосов?

Похожая мотивация была и у учительницы русского и литературы в одном из лицеев города Нины Гущиной. Она рассказала, что несколько ее выпускников участвовали в выборах как наблюдатели, а потом поведали ей о происходящем в избиркомах. После этого Гущина, по ее словам, пошла работать в УИК №1807. Бывшая учительница школы №616 Марина Балуева рассказала, что сначала она помогала "Наблюдателям Петербурга" и не хотела идти в комиссию, так как помимо этого имела большую общественную нагрузку, но из-за нехватки людей решила все же стать членом УИК.

А один из учителей-собеседников ЗАКС.Ру, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что он пошел работать в комиссию по просьбе директора. В основном, по его словам, он занимался техническими вопросами. Из избиркома этот собеседник ЗАКС.Ру вышел летом 2020 года, потому что не захотел участвовать "в бесполезном голосовании" по поправкам в Конституцию.

"Совестью в ответе"

Учительница истории и обществознания в гимназии №190 и член УИК №2191 Екатерина Степанянц рассказала, что на голосовании по поправкам в Конституцию она писала жалобы в территориальный избирком о нарушении процедуры голосования. Она сообщила, что отказалась поддерживать общее мнение коллег по УИКу о том, что фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель якобы сам сломал руку на участке.

Напомним, 30 июня в УИК №2191 полицейский пытался вывести Френкеля с применением силы, в результате журналисту сломали плечо. Председатель избиркома Валентина Ландышко заявила, что фотокорреспондент якобы мешал избирательному процессу, а руку травмировал, просто когда сам упал. На видеозаписи происшествия видно, как полицейский заламывает руку Френкеля и заваливает его на пол, после чего слышен хруст.

Степанянц рассказала, что самого происшествия не видела - в этот момент она как раз писала жалобу. Позже она посмотрела видеозапись, и там, по ее словам, понятно, что Френкель вовсе не сам себе сломал руку. Сотрудники полиции отказались брать у нее показания, добавила Степанянц. По ее словам, в школе никто напрямую не выказывает недовольства из-за ее позиции. Однако за спиной про нее говорят, что она "агент Госдепа", "не защитила честь гимназии, опорочила ее", рассказала Степанянц. Она отметила, что с этими людьми не общается, другие коллеги наоборот ее поддерживают.

Учительница русского языка и литературы Нина Гущина рассказала, что у нее в УИК №1807 на каждых выборах были те или иные нарушения. Ни жалобы, ни суды не помогли восстановить справедливость, заявила преподавательница. Она добавила, что коллеги по комиссии удивляются ее протестам и жалобам или "опускают глаза". Сама же она ни при каких обстоятельствах не стала бы фальсифицировать и лучше бы ушла из школы, заявила учительница. Гущина уточнила, что ее УИК находится не в учебном заведении, в котором она работает. В лицее знают про ее деятельность в избиркоме, но никаким образом "не преследуют", рассказала учительница.

Преподаватель информатики Дворкин также сообщил, что у него на постоянной работе никаких проблем из-за участия в работе УИК нет. В самом избиркоме, по его словам, тоже повезло с коллегами. В УИК №414 он провел только одну кампанию - муниципальные выборы, от работы на голосовании по поправкам в Конституцию учитель отказался из-за нежелания подвергать своих близких риску заражения коронавирусом, рассказал преподаватель. Дворкин заявил, что итоги мунвыборов на его участке подвели честно.

- У нас действительно нормально было.В целом, к сожалению, в МО "Академическое" на других участках были странные ситуации, но за те голоса, которые мы насчитали на своем участке, я прям своей совестью в ответе.

Член УИК №6 Марина Балуева, работавшая прежде учительницей в школе №616, рассказала, что у нее на участке "всегда очень всё сложно". Она сообщила, что неоднократно писала жалобы, но большого толку от этого не было. По словам Балуевой, в школе №616 избирательного участка не было, но коллеги ходили организовывать выборы в другие места. Свою позицию учительница никогда не скрывала, и ее "никому даже в голову не приходило привлекать к фальсификациям", сказала бывшая преподавательница. По ее словам, к ней никаких претензий из-за деятельности в избиркоме не было. Однако, Балуева рассказала, что лишилась работы в школе из-за правозащитной деятельности - она является сопредседателем профсоюза "Учитель".

Уровень порядочности

Преподаватель информатики Михаил Дворкин считает, что качество педагогической работы напрямую влияет на порядочность учителя и в избиркоме.

- Не могу себе представить, чтобы к человеку, к которому выпускники приходят через 10 лет и благодарят за работу, педагогу по призванию, у которого все получается, выпускники пришли еще через 20 лет и сказали: "А мы вас видели в списках фальсификаторов, ну как же вы могли?". Человек, который отвечает за свои уроки совестью и репутацией, не посмеет фальсифицировать, - заявил Дворкин.

Он разделяет бытующее мнение о том, что некоторые учителя в избиркомах могут заниматься разного рода махинациями. С такими людьми ничего общего иметь не хочется, отметил Дворкин.

Учительница истории и обществознания Степанянц считает, что большинство учителей просто отказываются участвовать в организации выборов. По ее словам, в Петербурге преподаватели могут не соглашаться работать в избиркомах, так как здесь без труда и без них наберется нужное число желающих. В маленьких городах или селах замену могут не найти, считает Степанянц. Кроме этого, учителей может заинтересовать дополнительный заработок, ведь работа в комиссии оплачивается, отметила преподавательница.

- То, что я вижу в комиссии учителей этой 113 школы (где расположен УИК №1807 - прим. ЗАКС.Ру), у меня нет ощущения, что кто-то давит на них и что они в чем-то идут против себя, что для них это мучительно. Они получают какие-то деньги к отпуску, и им даже это очень приятно. Они честно сидят, красиво пишут и даже абсолютно честно считают все бумажки, - рассказала учительница русского языка Гущина.

Она отметила, что в большинстве своем рядовые члены комиссии - учителя просто делают то, что от них требуется, а за результат отвечают руководители избиркомов: председатели и секретари.

А вот бывшая учительница Балуева поделилась наблюдением, что ей часто встречались учителя, которые идут в комиссии по просьбе руководства или из желания выслужиться. По ее мнению, преподаватели в школе "бесправны":

- В школе человек вообще настолько "прибит", он настолько бесправен, что его могут заставить делать всё, что угодно, хоть сказать, что он японский шпион или еще что-то про себя, или фальсифицировать всё, что угодно, обманывать… Это просто категория людей, которые уже потеряли всякую волю, какую-то мораль, амбивалентны полностью.

Булаева отметила, что на первый взгляд нет никакой связи между тем, как хорошо преподает человек и фальсифицирует ли он при этом выборы. Однако, она считает, что личность в любом случае деформируется:

- Конечно, просто так врать и просто так фальсифицировать нельзя. Рано или поздно человек как-то привыкает к этому, и впоследствии он может и в своей частной жизни совершить какую-то подлость, и по отношению к ученику тоже какую-то двусмысленность… Я не верю, что может быть какое-то разделение, что "вот здесь я делаю неправильно, а с учениками я буду поступать абсолютно по совести".

Еще один собеседник ЗАКС.Ру из числа учителей, не пожелавший раскрывать свое имя, с мнением Марины Булаевой не согласен. Он считает, что есть преподаватели, которые хорошо выполняют свою работу, но сделают всё, что им скажет руководство. Такие преподаватели хотят работать и не хотят неприятностей, полагает собеседник издания. По его мнению, что учителей очень легко шантажировать из-за того, что они не знают законов и своих прав.

- Если ты пойдешь против начальства, то начнут давить. Сразу проверки всякие. Инструкцие служебные так написаны, что ты все должен, то есть придраться можно ко всему, - рассказал учитель.

По мнению Марины Булаевой, трудовые права учителей напрямую связаны с тем, могут эти люди фальсифицировать выборы или нет. Если преподаватель будет уверен, что его не уволят по одному желанию директора, то он вспомнит о совести, считает сопредседатель профсоюза "Учитель".

София Саттарова