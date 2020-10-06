Дело сына депутата Госдумы Гаджиева о групповом избиении передадут в суд

Прокуратура Западного административного округа Москвы утвердило обвинительное заключение по делу сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева Абдулгамида об избиении, передает ТАСС. Дело будет направлено в Никулинский суд столицы.

Абдулгамид Гаджиев, по словам источника, – один из пяти фигурантов дела, которых обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений). В сентябре его этапировали в Москву из Ростова-на-Дону, он под арестом.

23 июня молодые люди на автомобиле "Тойота" нарушили правила дорожного движения, остановились на пешеходном переходе на проспекте Вернадского, один из них спровоцировал конфликт с переходящим дорогу пешеходов. После этого все пятеро вышли из автомобиля и избили пешехода.