Путин счел сентябрь самым удобным месяцем для проведения выборов

Президент Владимир Путин считает сентябрь наиболее удобным вариантом для проведения единого дня голосования, передает ТАСС.

Во вторник, 6 октября, Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы.

"Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей [проведение выборов в сентябре] - удобнее всего", - отметил Путин, говоря о предложениях перенести единый день голосования на другие месяцы. При этом он отметил, что "нужно коллег послушать и аргументы иметь в виду".

По словам Путина, "есть везде и плюсы, и минусы", если предлагать другие месяцы для проведения выборов. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заметил, что во многих других странах тоже проводят избирательные кампании в сентябре.

В сентябре идею перенести день голосования в России предлагала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, стоило бы проводить выборы в апреле, в дни весенних каникул у школьников.