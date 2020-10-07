В Петербурге свободно лишь 858 коек для пациентов с коронавирусом

На 7 октября в Петербурге свободно 858 коек для пациентов с коронавирусом из развернутых 4930, сообщили в аппарате губернатора Александра Беглова.

Помощь зараженным коронавирусом и пациентам с внебольничными пневмониями пока оказывают в 12 взрослых стационарах и одном детском. Согласно принятому Смольным оперативному плану, предусмотрено дополнительное развертывание 8155 коек для больных коронавирусной инфекцией, 1626 – для больных ОРВИ и 1632 – для пациентов с внебольничной пневмонией.

Ранее Беглов заявлял о готовности открыть временный госпиталь в "Ленэкспо" для пациентов с коронавирусом. Там могут развернуть порядка 2,5 тысяч коек.

Заболеваемость коронавирусом в Петербуре продолжает расти, в последние дни фиксируется более 400 новых случаев каждые сутки.

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