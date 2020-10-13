УФАС закрыло дело о "сговоре оптовиков" из-за резкого роста цен на маски

Санкт-Петербургское управление ФАС прекратило дело в отношении поставщиков медицинских масок о завышении цен на продукцию, сообщили представители УФАС.

Дело было возбуждено в феврале, оно касалось нескольких компаний: ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ "Эклиф"", ООО "Профитмед СПб" и ООО "Новамед СПб". УФАС показалось подозрительным, что за полмесяца практически одновременно отпускные цены на медицинские маски подскочили более чем в 1,5 раза.

УФАС в ходе расследования выяснило, что организации не согласовывали ценовую политику между собой, и повышение цен не было единообразным и одномоментным. Цены на маски возросли из-за высокого спроса на них в начале эпидемии коронавируса и возникшим дефицитом предложений, пояснили антимонопольщики, добавив, что сейчас в Петербурге цены на маски в мелком опте начинаются от 3 рублей за штуку.

Также антимонопольщики проанализировали розничный рынок лекарств и медизделий. Выяснилось, что одну из ключевых позиций по объемам продаж на этом рынке занимает группа компаний "Эркафарм" (сети аптек "Озерки", "Доктор Столетов", "Радуга", "Первая помощь"). Руководитель УФАС Вадим Владимиров пояснил, что работе этих аптечных сетей, особенно в части завышения цен, ведомство "в дальнейшем будет уделять пристальное внимание".

"Антикартельное расследование помогло нам досконально изучить цепочку "производитель – дистрибьютор – розница". Теперь мы имеем полное представление о том, как происходят поставки медицинских изделий в городские аптеки", - сказал Владимиров, пояснив, что УФАС "никогда не ставит целью покарать ответчиков" и понимает, что первоначальные предположения не всегда верны.