Дмитриева и Трохманенко просят сохранить отделение гемодиализа в Петергофе

Депутаты Заксобрания от Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к вице-губернатору Олегу Эргашеву по поводу работы отделения гемодиализа Николаевской больнице в Петергофе, сообщили представители партии.

Парламентариев беспокоят планы перепрофилирования Николаевской больницы для приема пациентов с коронавирусом, из-за которых пациентов отделения гемодиализа планируют отправлять на процедуры в другие стационары, которые расположены далеко от Петергофа. Депутаты в обращении подчеркнули, что специфика процедур, таких как очистка и переливание крови, не позволяет пациентам безопасно преодолеть обратный путь из стационара, "высок риск существенного ухудшения состояния, вплоть до критического".

Дмитриева и Трохманенко просят Эргашева принять меры для обеспечения безопасной работы отделения гемодиализа Николаевской больницы. Если такой возможности нет, то они призывают организовать транспорт для перевозки пациентов отделения на медпроцедуры в другие стационары.

ЗАКС.Ру рассказывал о ситуации вокруг отделения гемодиализа Николаевской больницы. Пациенты требуют сохранить отделение, дальние поездки за жизненно необходимыми процедурами грозят проблемами со здоровьем и большими затратами.

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