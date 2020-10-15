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15 октября, 19:23

Юрист ФБК Соболь представила программу к выборам в Госдуму

фото ЗакС политика Юрист ФБК Соболь представила программу к выборам в Госдуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь запустила сайт, на котором опубликована ее программа к выборам в Госдуму в 2021 году.

Среди пунктов программы Соболь – борьба с коррупцией на госзакупках, незаконным обогащением чиновников, вопросы питания в школах и детсадах.

Также Соболь выступает за судебную реформу: она предлагает изменить порядок назначения судей, отправив в отставку председателей Верховного и Конституционного судов. Также в программе Соболь – отмена муниципального фильтра, ограничение президентских сроков, возвращение прямых выборов глав городов, отмена трехдневного и электронного голосования. Еще один пункт связан с контролем исполнения "майских указов" Путина и повышением минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей.

О намерении баллотироваться в Госдуму Соболь объявила в марте 2020 года. Она намерена выдвинуть свою кандидатуру по Центральному округу Москвы.

фото: Любовь Соболь / Facebook

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