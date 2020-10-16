В повестку заседания ЗакСа не захотели включать вопрос Анохина о кредитной амнистии

Комитет по законодательству петербургского парламента 16 октября рассмотрел просьбу единоросса Андрея Анохина включить в повестку ближайшего заседания Заксобрания его проект постановления о кредитной амнистии.

Депутат предлагает простить россиянам все штрафы и пени по взятым кредитам, в том числе ипотечным. Соответствующий проект федерального закона он подготовил почти год назад.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что документ не был направлен на заключение совета законодателей, как того требует регламент

- У нас здесь нет решения органа о рассмотрении этой инициативы и нет совета законодателей… Даже просьбы отправить [документ] в совет законодателей тоже не поступило, - сообщил Четырбок на заседании комитета.

Анохин заверил ЗАКС.Ру, что уже обращался в совет законодателей и еще зимой получил отрицательный отзыв на свою инициативу.

- Это говорит о том, что у нас комитет по законодательству превратился в инструмент одного только депутата Четырбока. Это недопустимо, я считаю. Каждый депутат имеет право на законодательную инициативу… Мой закон намного более актуален для жителей Санкт-Петербурга и России, попавших в кабалу микрофинансовых организаций, чем придуманные законы о барах и уличных музыкантах, - заявил Анохин.

Единоросс пообещал внести вопрос в повестку заседания с голоса.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.