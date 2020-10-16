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12:56

Белоруссия объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

фото ЗакС политика Белоруссия объявила Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на родине объявлена в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя, уведомляет РИА "Новости", ссылаясь на заявление МВД РФ.

13 октября бывший кандидат в президенты Белоруссии объявила "народный ультиматум" действующему главе республики Александру Лукашенко. Она пригрозила властям страны национальной забастовкой и тотальным локдауном городской инфраструктуры силами протестующих.

Оппозиции озвучила три основных требования: Лукашенко уходит в отставку, насилие на улицах должно полностью прекратиться, а все политзаключенные должны быть освобождены.

Сразу после выборов, прошедших 9 августа, главная соперница Лукашенко под давлением вынуждена была покинуть Белоруссию, опасаясь за жизни своих детей. Местный ЦИК признал победу Лукашенко – с тех пор в республике не утихают протесты, часто сопровождаемые жестоким силовым разгоном.

После разгона протестного марша в минувшее воскресенье в изоляторы попали свыше 500 человек. Также накануне было прервано мирное шествие пенсионеров. В первом случае задержанных пропускали через так называемый "коридор", где каждого человека заставляли бежать от автозака к СИЗО, параллельно избивая. Во втором - людей преклонного возраста забросали шумовыми гранатами и применили к ним слезоточивый газ.

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