В Минпросвете пообещали не отстранять учителей от работы за отказ привиться от коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС заявил, что не планируется отстранять от работы школьных учителей, которые откажутся сделать прививку от коронавируса.

"Конечно, нет. Прививка - дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность", - сказал Кравцов, подчеркнув, что это будет "добровольный процесс".

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что прививки для учителей добровольны, но в случае отказа это может повлечь правовые последствия. К примеру, речь шла о возможности отстранения от работы.