СК отправил обращение депутатов ЗакСа о покушении на жизнь Навального в Сибирь

Следственный комитет перенаправил обращение депутатов петербургского Заксобрания с требованием возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК, сообщил один из заявителей, депутат Максим Резник.

СК указал, что просит управление организовать "проверку доводов, изложенных в обращении".

Группа депутатов направила обращение в СК 9 сентября. Среди заявителей, кроме Резника, были Михаил Амосов, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Александр Рассудов и Надежда Тихонова. По их мнению, инцидент с Навальным попадает под ст. 277 УК РФ (покушение на жизнь общественного деятеля). Также текст обращения был введен в виде проекта постановления ЗакСа.

20 августа Навальный впал в кому при перелете из Томска в Москву. Его экстренно доставили в больницу в Омске, где приземлился самолет, затем, спустя пару дней перевезли в немецкую клинику "Шарите". 7 сентября Навальный начал приходить в себя, а 23 сентября его выписали из стационара.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. Позже ОЗХО пришла к выводу, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", не упоминавшимся в списке запрещенных веществ: речь может идти о некой новой модификации яда. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов отравляющих веществ найдено не было.

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