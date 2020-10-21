Резник предложил Макарову "пропесочить" Беглова по партийной линии

В Законодательном собрании Петербурга заметили, что губернатор Петербурга Александр Беглов в последнее время часто отвечает на запросы депутатов не вовремя и неконкретно. На это, в частности, указал член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев на заседании 21 октября.

Дискуссия развернулась во время обсуждения депутатского запроса по поводу строительства элитного жилого комплекса Meltzer Hall на набережной реки Карповки. Единороссы обращаются к губернатору по этому поводу второй раз за месяц. Первый ответ их не устроил.

Беспартийный депутат Максим Резник предложил спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову действовать решительнее.

- Вы же партия власти или нет? Употребите власть… Беглов член вашей партии или нет? Пропесочьте его по партийной линии, - заявил Резник.

Также за решительные действия выступили Борис Вишневский из "Яблока" и Васильев. Последний поддержал идею воспользоваться инструментов парламентского расследования, в случае если и новый ответ на запрос не устроит партию власти.

Макаров при этом в очередной раз заявил, что не существует никакого противостояния между Мариинским дворцом и Смольным. Он отметил, что не хотел бы, чтобы "говорили и писали" о конфликте с городским правительством.

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