Законопроект о новом порядке формирования кабмина прошел второе чтение в Госдуме

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о новом порядке формировании кабинета министров, внесенный после изменения Конституции, передает РИА "Новости".

Законопроект внес на рассмотрение президент Владимир Путин в сентябре. Согласно документу, изменится порядок назначения премьер-министра: Госдума должна будет утвердить кандидатуру на этот пост, а не просто дать согласие, как сейчас. Президент должен будет внести кандидатуру премьера на рассмотрение думы не позднее, чем через две недели после своего вступления в должность.

Также изменится порядок назначения членов кабмина. Руководителей силового блока президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации, других утвердит Госдума по предложению премьер-министра. Кроме того, президет получит право освобождать от должности любого из членов кабмина, в том числе премьер-министра, без предварительного роспуска правительства.

Ко второму чтению законопроекта были внесены некоторые поправки. Так, порог финансовой поддержки, которая определяется на заседании кабмина, может вырасти с 100 до 500 млн рублей.