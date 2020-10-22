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15:16

Экс-фигурант "московского дела" Абаничев добился компенсации за незаконное преследование

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Абаничев добился компенсации за незаконное преследование

Сергею Абаничеву, проходившему по прошлогоднему "московскому" делу о массовых беспорядках и оказавшемуся в связи с этим в СИЗО, удалось добиться через Мосгорсуд компенсации от государства в размере 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщила в Telegram адвокат правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина.

Активисту первоначально вменяли бросок некоей банкой в полицейского, однако впоследствии выяснилось, что он всего лишь намусорил, выбросив на тротуар бумажный стаканчик.

Примечательно, что ранее Абаничев выставлял "счет" государству за свои дни под арестом, называя сумму в полмиллиона рублей. Тверской районный суд не удовлетворил этот иск.

Напомним, что осужденные по скандальному "московскому делу" - это участники массовой несанкционированной демонстрации 27 июля 2019 года, жестко разогнанной омоновцами. На акции ее участники требовали допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов в депутаты.

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